Israel concluye su «mayor ataque» contra el Líbano desde el inicio de la guerra

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Jerusalén, 8 abr (EFE).- El Ejército de Israel aseguró haber lanzado este miércoles su «mayor ataque» en el Líbano desde que comenzó la guerra contra el país vecino el pasado 2 de marzo, según un comunicado compartido en sus canales oficiales después de que entrara en vigor la tregua entre Estados Unidos e Irán.

«En 10 minutos y a lo largo de distintas áreas simultáneamente: las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) completaron el mayor ataque coordinado, atacando más de 100 centros de mando y posiciones militares de Hizbulá», comienza el anuncio, que describe bombardeos contra Beirut, el Valle de la Bekaa y el sur del Líbano.EFE

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