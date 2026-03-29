Israel concluye una nueva oleada de ataques sobre Irán

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Jerusalén, 29 mar (EFE).- Los cazas israelíes concluyeron este domingo una nueva oleada de ataques en Teherán y otros puntos sin especificar del país persa, informó el Ejército.

«Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) concluyeron recientemente otra oleada de ataques contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán y otras zonas de Irán», recoge un comunicado castrense sin añadir detalles.

Durante la pasada noche, Israel ya había atacado centros de mando móviles del Gobierno iraní y plantas de producción de armas en Teherán.

A su vez, el país persa envió dos andanadas de misiles al sur del territorio israelí durante la madrugada de este domingo que, según los servicios de emergencias, no causaron heridos.

Se desconoce la cifra total de fallecidos en la República Islámica por los ataques de Israel y Estados Unidos, ya que sus autoridades no actualizan el recuento oficial desde principios de marzo, cuando los situaron en 1.230.

Según la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, en los primeros 24 días de guerra murieron al menos 3.268 personas, entre ellas 1.443 civiles.

La represalia iraní contra territorio israelí ha matado, contando dos muertos por Hizbulá, a un total de 18 personas. También, cuatro mujeres palestinas fallecieron tras el impacto de un ataque iraní en Cisjordania ocupada, donde no hay refugios o sirenas.

Además, un hombre falleció en el norte de Israel tras ser alcanzado, por error, por fuego israelí, según esclareció una investigación castrense. EFE

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