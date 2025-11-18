Israel condena ataque en Cisjordania y afirma que El Estado palestino no se establecerá

2 minutos

Jerusalen, 18 nov (EFE).- El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, condenó este martes el ataque en Cisjordania en el que murió un israelí y aseguró que el Estado palestino no debe establecerse, en respuesta al atropello y apuñalamiento perpetrado por dos palestinos.

«La Autoridad Palestina se niega a condenar este atroz ataque terrorista. Esto demuestra una vez más por qué el Estado palestino no puede y no se establecerá», escribió el ministro en X, denunciando la ausencia de reacciones de la ANP, que gobierna áreas limitadas de Cisjordania a causa de la ocupación israelí.

También el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se pronunció sobre el ataque en un evento este martes: «Hoy hemos experimentado otro ataque palestino terrorista y estamos determinados a completar la guerra en todos los frentes, incluido el desarme de Hamás y la desmilitarización de la Franja de Gaza».

EL jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, alagó en otro comunicado difundido por las fuerzas armadas la actuación de los soldados reservistas israelíes a la hora de neutralizar a los autores del ataque, dos palestinos de 18 años.

El ataque se produjo en la zona de Gush Etzion, un conjunto de asentamientos israelíes al sur de Belén, en territorio ocupado de Cisjordania, en la que residen ilegalmente más de 26.000 colonos.

Dos palestinos de 18 años trataron de atropellar y posteriormente apuñalar a israelíes, acabando con la vida de un hombre de unos 30 años e hiriendo a otras tres personas, una de ellas de gravedad.

El fallecido fue identificado como Aharon Cohen (71 años), residente del asentamiento de Kiryat Arba, cerca de Hebrón (sur).

El Ejército israelí abatió en el lugar a los autores del ataque. EFE

pbj/pddp