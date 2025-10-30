Israel confirmá incursión en el sur del Líbano y la muerte de un «sospechoso»

Jerusalén, 30 oct (EFE).- El Ejército israelí confirmó este jueves una incursión de madrugada de sus tropas en la aldea de Blida, en el sur del Líbano, donde dispararon mortalmente a un «sospechoso» dentro de un edificio que, alegaron, había sido usado por la milicia chií Hizbulá.

«Al identificar una amenaza inmediata, se abrió fuego para neutralizarla y se confirmó un impacto. Los detalles del incidente están bajo investigación», detalló hoy un comunicado castrense sobre la operación.

Según el texto castrense, el edificio -identificado como el Ayuntamiento de Blida por el agencia estatal libanesa- había sido utilizado recientemente para actividades de Hizbulá «bajo la apariencia de infraestructura civil».

Los soldados, apoyados por varios vehículos militares, ingresaron en la zona de madrugada y permanecieron en ella durante más de dos horas, de acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias (ANN) del Líbano.

En ese tiempo, entraron al Ayuntamiento y mataron a un trabajador municipal identificado como Ibrahim Salama, mientras «los vecinos reportaron escuchar gritos y llamados de socorro saliendo desde el interior del edificio», de acuerdo con el medio estatal.

Israel continúa bombardeando el Líbano prácticamente a diario pese al alto el fuego del pasado noviembre y aún mantiene a sus tropas en cinco puntos del sur del Líbano, si bien fuentes locales han denunciado el establecimiento de hasta tres nuevas posiciones.

También desde la entrada en vigor del cese de hostilidades, las tropas israelíes han realizado varias incursiones en aldeas fronterizas, a veces detonando inmuebles o estructuras.

La operación se produjo en medio de una intensificación de los bombardeos contra presuntos objetivos del grupo chií Hizbulá tanto en el sur como en el este del Líbano, además de apenas unas horas después de una reunión del mecanismo de supervisión del alto el fuego. EFE

