Israel confirma dos arrestos en el sur de Siria y dice que opera en esta zona semanalmente

Jerusalén, 28 nov (EFE).- El Ejército israelí confirmó este viernes haber detenido a dos sospechosos de pertenecer a la organización suní islamista Yemaa Islamiya en el sur de Siria, que dijo fueron llevados a Israel, y aseguró que las tropas operan en esta zona «semanalmente».

«Con base en la información recopilada, las tropas arrestaron a dos sospechosos de la organización terrorista Yemaa Islamiya. Los sospechosos estaban involucrados en (…) la colocación de artefactos explosivos improvisados ​​(IED) y la planificación de futuros ataques contra Israel, incluyendo el lanzamiento de cohetes», detalla un último comunicado castrense sin dar pruebas al respecto.

El comunicado dice que tras la detención, fue cuando comenzó el intercambio de disparos con locales en el que cinco soldados israelíes resultaron heridos, tres de ellos de gravedad.

«Esta actividad en la zona se realiza semanalmente con el objetivo de frenar el terrorismo antes de que alcance a la población civil», detalla el texto, que incluso califica estas incursiones de «operaciones rutinarias» que repiten en los últimos meses.

Según la televisión estatal siria, Al Ijbariya, al menos diez personas murieron y varias más resultaron heridas durante los bombardeos aéreos y disparos israelíes, y parece que más personas quedaron atrapadas entre los escombros.

Por su parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos indicó, en un comunicado, que dos patrullas israelíes ingresaron a las afueras del pueblo en medio de ataques para llevar a cabo una campaña de arrestos, lo que provocó choques con jóvenes locales que trataron de frenar su entrada en el área.

Tras la caída del régimen de Bachar al Asad hace un año, Israel envió tropas a la zona desmilitarizada de los Altos del Golán y al lado sirio del monte Hermón, donde todavía mantiene posiciones que considera esenciales para su seguridad y para la «defensa» de la minoría drusa siria. EFE

