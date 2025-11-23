Israel confirma haber asesinado a un líder de Hizbulá en su ataque con múltiples víctimas

1 minuto

Jerusalén, 23 nov (EFE).- El Ejército de Israel confirmó este domingo el asesinato del jefe del Estado Mayor de Hizbulá, Haytham Ali Tabatabai, en un bombardeo contra Beirut en el que, según fuentes médicas libanesas, han muerto al menos otras cuatro personas y 28 más han resultado heridas.

«Hoy, 23 de noviembre de 2025, las Fuerzas de Defensa de Israel, bajo la dirección de Inteligencia, atacaron en la zona de Beirut y eliminaron al terrorista Haytham Ali Tabatabai, jefe del Estado Mayor de Hizbulá», confirmó un comunicado castrense. EFE

pms/rf