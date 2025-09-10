The Swiss voice in the world since 1935

Israel confirma haber atacado «objetivos militares» de los hutíes en Yemen

Jerusalén, 10 sep (EFE).- El Ejército israelí confirmó este miércoles haber bombardeado «objetivos militares» de los rebeldes hutíes en la capital yemení, Saná, y la gobernación de Al Jawf, como «respuesta» a los últimos ataques de los insurgentes contra Israel, entre ellos, el ataque con un dron que impactó en el aeropuerto de Ramón, en el sur del país.

«Entre los objetivos atacados se encuentran campamentos militares donde se identificaron a miembros del régimen, el Cuartel General de Relaciones Públicas Militares de los hutíes y un almacén de combustible utilizado por el régimen para actividades terroristas», recoge el comunicado castrense.

Según el Ejército israelí, los puntos militares que han bombardeado este miércoles «sirvieron al régimen hutí para planificar y ejecutar ataques terroristas contra el Estado de Israel».

«El régimen terrorista hutí opera bajo la dirección y financiación del régimen iraní para perjudicar al Estado de Israel y a sus aliados. El régimen explota el ámbito marítimo para proyectar fuerza y ​​llevar a cabo actividades terroristas contra las rutas marítimas y comerciales mundiales», agregó.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, se vanaglorió de haber lanzado «otro duro golpe contra» los huties «incluyendo su aparato de propaganda», y advirtió de que «atacará el terrorismo dondequiere que se encuentre».

Según pudo constatar EFE, varias columnas de humos se elevaron desde el centro de la capital Saná, donde se encuentran varias oficinas gubernamentales.

Por su parte, el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, se limitó a informar en un breve comunicado que sus defensas aéreas hicieron «frente a la aviación israelí, que está agrediendo nuestro país».

Los rebeldes yemeníes comenzaron a disparar misiles contra Israel tras el inicio de la guerra en Gaza, después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y lo han seguido haciendo desde entonces pese al alto el fuego entre los hutíes y Estados Unidos, principal aliado de Israel, que entró en vigor en mayo de este año.EFE

