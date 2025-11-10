Israel confirma haber bombardeado el valle de la Becá y el sur del Líbano

2 minutos

Jerusalén, 10 nov (EFE).- El Ejército de Israel confirmó en un comunicado los bombardeos este lunes contra el valle de la Becá, en el este del Líbano, así como en varias localidades del sur del país, que según prensa libanesa causaron al menos un muerto.

«Hace poco, el ejército atacó infraestructura terrorista de Hizbulá en la Becá y el sur del Líbano», recoge el comunicado.

En el sur, el ejército bombardeó lanzaderas de cohetes y armamento dispuesto contra Israel, sin especificar las aldeas bombardeadas. Sí detalló ataques contra infraestructuras del grupo chií en torno a Nabatieh, ciudad del sur.

Prensa árabe sin embargo recogió imágenes de explosiones y columnas de humo en aldeas del sur como Riham o Al Jarmaq. Además, el Ministerio de Salud libanés recogió la muerte de una persona por otro bombardeo en Bissariyeh, en el suroeste del Líbano.

«Un ataque del enemigo israelí contra un coche en el pueblo de Al Bissariyeh, en el distrito de Sidón, causó la muerte de un ciudadano», anunció en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano.

El Ejército israelí aseguró que «Hizbulá intenta rehabilitar sus activos terroristas a lo largo de Líbano» como justificación para sus bombardeos a pesar del alto el fuego en entre el grupo chií e Israel vigente desde hace casi un año.

«La presencia de infraestructura de Hizbulá y sus operaciones en estas áreas constituyen una violación del entendimiento entre Israel y Líbano», aseveran las fuerzas armadas.

El Estado judío ha continuado atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego en vigor desde hace casi un año, si bien recientemente intensificó todavía más sus bombardeos contra lo que argumenta son miembros e instalaciones del grupo chií Hizbulá.

En este contexto, el Ejército israelí lanzó el pasado jueves órdenes de evacuación para una serie de edificios en las localidades meridionales de Tayr Debba, Taybeh, Aita al Jabal, Zawtar al Shariqiyah y Kfardounine, donde posteriormente bombardeó supuestas infraestructuras de Hizbulá.

Los ataques levantaron fuertes condenas por parte de las autoridades libanesas, que han vuelto a pedir presión a la comunidad internacional para que Israel cese en sus ataques.EFE

