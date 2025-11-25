Israel confirma haber recibido de Cruz Roja el cuerpo de otro supuesto rehén

Jerusalén, 25 nov (EFE).- La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó este martes haber recibido de Cruz Roja el ataúd con un nuevo supuesto cuerpo de un rehén entregado previamente por Hamás como parte del acuerdo del alto el fuego.

«Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, el ataúd de un rehén desaparecido, que fue entregado a las Fuerzas de Defensa de Israel y al Servicio de Inteligencia Nacional (Shin Bet) en la Franja de Gaza», recoge el comunicado de la Oficina de Netanyahu. EFE

