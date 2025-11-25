Israel confirma haber recibido de Cruz Roja el cuerpo de otro supuesto rehén

1 minuto

(Corrige en el último párrafo el número de rehenes fallecidos que quedan en Gaza)

Jerusalén, 25 nov (EFE).- La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó este martes haber recibido de Cruz Roja el ataúd con un cuerpo de un supuesto nuevo rehén entregado previamente por Hamás como parte del acuerdo de alto el fuego.

«Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, el ataúd de un rehén desaparecido, que fue entregado a las Fuerzas de Defensa de Israel y al Servicio de Inteligencia Nacional (Shin Bet) en la Franja de Gaza», recoge el comunicado de la Oficina de Netanyahu.

Esta mañana, milicias gazatíes habían afirmado que entregarían el cadáver de un rehén a las 16.00 hora local (13.00 GMT), según un comunicado firmado tanto por las Brigadas Al Quds, brazo armado de la Yihad Islámica Palestina, como por las de Al Qasam, la rama militar de Hamás.

La identidad de la víctima se hará pública una vez sea identificado en el Instituto de Medicina Forense Abu Kabir, en el sur de Tel Aviv.

En ocasiones anteriores, cuerpos entregados por milicias gazatíes no se han correspondido con ningún cautivo en el enclave.

En Gaza quedan aún dos cuerpos de rehenes de los 28, restando el que está de camino, secuestrados durante el ataque letal de las milicias en territorio israelí el 7 de octubre de 2023. EFE

