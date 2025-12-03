The Swiss voice in the world since 1935
Israel confirma haber recibido de la Cruz Roja el cuerpo de un nuevo supuesto rehén

Jerusalén, 3 dic (EFE).- La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó en un comunicado este miércoles que el Ejército israelí ha recibido del Comité Internacional de la Cruz Roja el ataúd con los restos de un nuevo supuesto rehén entregado por Hamás.

«El ataúd será trasladado posteriormente a Israel, al Centro Nacional de Medicina Forense del Ministerio de Salud. Una vez finalizado el proceso de identificación y según los resultados, se notificará formalmente a la familia». EFE

