Israel confirma la muerte en Gaza del cuarto líder militar de Hamás desde el 7 de octubre

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Jerusalén, 27 may (EFE).- El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó este miércoles la muerte del último líder militar del grupo islamista Hamás en Gaza, Mohamed Odeh, que se convierte en el cuarto militante en el cargo asesinado por el Ejército de Israel desde el inicio de su ofensiva en la Franja.

«El comandante del ala militar número cuatro de la organización terrorista Hamás en Gaza fue abatido ayer y enviado a reunirse con sus cómplices en las profundidades del infierno», recoge el comunicado emitido por Defensa.

En el bombardeo israelí contra el barrio de Rimal de la ciudad de Gaza en el que murió Odeh fallecieron seis personas en total, según la cadena catarí Al Jazeera. Entre ellas la esposa y las hijas del militante.

Odeh se convirtió en el líder de las Brigadas Al Qassam, el brazo militar de Hamás, hace menos de dos semanas. El 15 de mayo, Israel mató en otro bombardeo en la capital gazatí a su predecesor, Izz al Din al Haddad.

El 13 de julio de 2024, otro bombardeo israelí asesinó a la cabeza militar de Hamás y uno de los arquitectos de los ataques del 7 de octubre de 2023, Mohamed Deif, en Mawasi (sur de Gaza). El grupo islamista tardó meses en confirmar su muerte.

Casi un año después, el 13 de mayo de 2025, las fuerzas armadas israelíes mataron en Jan Yunis (sur) a Mohamed Sinwar, el sucesor de Deif y hermano del entonces ya fallecido líder de Hamás en el enclave, Yayha Sinwar.

La muerte de Odeh se produce en medio de un incremento de los ataques israelíes contra la Franja de Gaza.

Desde que comenzó el actual alto el fuego el 10 de octubre de 2025, Israel ha bombardeado ocasionalmente el área que queda fuera de su control militar en Gaza (algunas jornadas de bombardeos han rozado el centenar de fallecidos) y abierto fuego prácticamente a diario contra la población en torno a la línea amarilla, la demarcación a la que se retiraron las tropas al comenzar la tregua.

Fruto de estos ataques, más de 900 palestinos han muerto en Gaza desde el pasado octubre, según el Ministerio de Sanidad Gazatí.

Sin embargo, en las últimas semanas han aumentado los ataques aéreos, mayoritariamente con drones, al 40 % de Gaza en el que continúa hacinada la población, de unos 2,1 millones de personas.EFE

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