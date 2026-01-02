Israel confirma la prohibición de acceso a Gaza para 37 ONG

Israel confirmó el jueves la prohibición de acceder a la Franja de Gaza para 37 organizaciones de ayuda humanitaria, entre ellas Oxfam o Médicos Sin Fronteras, a quienes reprocha no haber comunicado la lista de nombres de sus empleados.

Este requisito forma parte de una nueva reglamentación que puede provocar una ralentización de la entrada de ayuda al territorio palestino, devastado por dos años de guerra y con gran parte de sus habitantes en necesidad.

«Las organizaciones que no hayan respetado las normas requeridas en materia de seguridad y transparencia verán suspendida su licencia», declaró en un comunicado el Ministerio de la Diáspora israelí.

«La principal deficiencia identificada es la negativa a proporcionar información completa y verificable sobre sus empleados, un requisito esencial destinado a impedir la infiltración de operadores terroristas en las estructuras humanitarias», precisó.

«El mensaje es claro: la asistencia humanitaria es bienvenida —la explotación de los marcos humanitarios con fines de terrorismo no lo es», recalcó en el comunicado el ministro, Amichai Chikli.

La ONU, la UE y otros actores de la comunidad internacional criticaron con fuerza a Israel, que había dado tiempo a estas oenegés hasta la medianoche del miércoles al jueves para cumplir con estos nuevos requisitos anunciados por primera vez en marzo.

Entre las 37 entidades afectadas figuran Médicos Sin Fronteras, el Consejo Noruego para los Refugiados, World Vision International, CARE y Oxfam.

En un comunicado enviado a AFP, MSF explicó que aplica «políticas internas estrictas con tal de garantizar el respeto a las leyes e impedir cualquier desvío de la ayuda o cualquier asociación con grupos armados».

Sin embargo, no envió la lista de sus empleados a Israel al no recibir «garantías y aclaraciones» sobre esta petición «preocupante».

El movimiento islamista palestino Hamás calificó la decisión israelí como un «comportamiento criminal» que «constituye una peligrosa escalada y un desprecio flagrante por el sistema humanitario», dijo el grupo en un comunicado.

Un frágil alto rige en Gaza desde octubre, luego de la guerra desencadenada por el ataque sin precedentes de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

Aunque el acuerdo de alto al fuego iniciado el 10 de octubre estipulaba la entrada de 600 camiones diarios, solo entre 100 y 300 transportan ayuda humanitaria, según las ONG y la ONU.

