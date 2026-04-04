Israel confirma que atacó complejo petroquímico en Irán, como había denunciado este país

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Jerusalén, 4 abr (EFE).- El Ejército israelí confirmó el sábado por la noche haber atacado horas antes un complejo petroquímico en la ciudad iraní de Mahshahr, como ya había denunciado la agencia IRNA, que no informó de heridos o víctimas mortales.

Según Israel, el bombardeo contra una de las instalaciones busca dañar a las fuerzas armadas del régimen iraní, ya que alega que muchos de los materiales químicos que se producían y exportaban en ella son usados «para producir materiales para explosivos, misiles balísticos y otro tipo de armamento».

«Esta instalación es uno de los principales centros de producción de un componente crítico para misiles balísticos», dice el Ejército.

El complejo petroquímico de Mahshahr, en el suroeste de Irán, es uno de los principales centros industriales del país, clave para la producción y exportación de productos derivados del petróleo.

«Alrededor de las 10:45 de la mañana de este sábado (7:15 GMT), como consecuencia de un ataque del enemigo estadounidense y sionista, algunas empresas situadas en la zona económica especial petroquímica fueron alcanzadas», había anunció por la mañana el departamento de relaciones públicas de la Organización de la Zona Económica Especial Petroquímica, según reportó la agencia IRNA.

Este ataque se suma a otros registrados en infraestructuras estratégicas iraníes en lo que va de la guerra , entre ellas las principales fábricas de acero de Irán: las acerías de Mobarake, en Isfahán (centro), y la acería de Juzestán (oeste). EFE

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