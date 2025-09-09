Israel confirma que atacó en Catar a líderes de Hamás
Jerusalén, 9 sep (EFE).- El Ejército de Israel atacó este martes en Catar a líderes de Hamás, según confirmó a EFE un oficial israelí, sin ofrecer más detalles sobre dicho ataque ni a las personas concretas contra las que iba dirigido.
En una nota anterior, el Ejército israelí anunció, sin especificar dónde había ocurrido, un «ataque preciso contra el liderazgo sénior» del grupo islamista palestino Hamás.
La cadena catarí Al Jazeera dijo que se habían escuchado explosiones en Doha, la capital de Catar, hasta el momento de origen desconocido, donde residen varios miembros de alto nivel de Hamás.EFE
mt/jlp