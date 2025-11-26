Israel confirma que el cuerpo entregado anoche por Hamás pertenece al rehén Dro Or

1 minuto

Jerusalén, 26 nov (EFE).- La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó este miércoles en un comunicado que el cuerpo entregado anoche por Hamás como parte del acuerdo del alto el fuego pertenece al rehén israelí Dro Or.

«Tras la finalización del proceso de identificación por parte del Centro Nacional de Medicina Forense, en cooperación con la Policía de Israel, representantes del Ejército informaron a la familia del rehén caído Dror Or, de bendita memoria, que su ser querido ha sido devuelto a Israel y que se ha completado su identificación», recoge el comunicado de la Oficina de Netanyahu. EFE

