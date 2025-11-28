The Swiss voice in the world since 1935

Israel confirma que ha realizado una incursión en Siria que dejó 6 reservistas heridos

Jerusalén, 28 nov (EFE).- El Ejército israelí confirmó este viernes haber realizado una incursión en Beit Jinn, en el sur de Siria, y atacado a supuestos milicianos de la organización suní islamista Yemaa Islamiya, durante la que seis reservistas israelíes resultaron heridos.

«Durante la operación, varios terroristas armados abrieron fuego contra las tropas, quienes respondieron con fuego contra los terroristas y les brindaron asistencia aérea», detalló un comunicado castrense israelí, mientras la televisión estatal siria ya habla de 10 muertos. EFE

