Israel confirma que los cuerpos entregados por Hamás corresponden a dos rehenes

1 minuto

Jerusalén, 30 oct (EFE).- El Centro Nacional de Medicina Forense de Israel confirmó que los dos cuerpos entregados este jueves por Hamás a la Cruz Roja en Gaza se corresponden a los rehenes fallecidos Amiram Cooper y Sahar Baruch, según informó la oficina del primer ministro en un comunicado.

«El Gobierno de Israel comparte el profundo dolor de las familias Cooper y Baruch y de todas las familias de los fallecidos secuestrados», indica la nota, que añade que «Hamás está obligada a cumplir con sus obligaciones para con los mediadores y repatriar a los fallecidos» en el marco del alto el fuego.

Con la devolución de estos dos cuerpos por parte del grupo islamista, quedan 11 cadáveres de rehenes israelíes en la Franja palestina.EFE

