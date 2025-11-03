Israel confirma que los cuerpos entregados por Hamás corresponden a tres rehenes

Jerusalén, 3 nov (EFE).- El Centro Nacional de Medicina Forense de Israel confirmó que los tres cuerpos entregados este domingo por Hamás a la Cruz Roja en Gaza se corresponden a los rehenes fallecidos Asaf Hamami, Omer Maxim Neutra y Oz Daniel, según informó la oficina del primer ministro en un comunicado.

«El Gobierno de Israel comparte el profundo dolor de las familias Hamami, Neutra y Daniel y de todas las familias de los secuestrados fallecidos», indica la nota, que añade que «Hamás está obligada a cumplir con sus obligaciones para con los mediadores y repatriar a los fallecidos» en el marco del alto el fuego.

Con la devolución de estos dos cuerpos por parte del grupo islamista, quedan 8 cadáveres de rehenes israelíes en la Franja palestina. EFE

