Israel confirma que todos los activistas detenidos, menos dos, están ya en Grecia

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Jerusalén, 1 may (EFE).- El Ministerio de Exteriores israelí confirmó que todos los activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos en aguas internacionales por Israel, excepto los dos que serán transferidos a territorio israelí para ser «interrogados», se encuentran ya en territorio griego.

«Todos los activistas de la Flotilla se encuentran ahora en Grecia, excepto Saif Abu Keshek (palestino) y Thiago Ávila (brasileño)», dijeron fuentes de Exteriores tras anunciar en sus redes sociales que el palestino y el brasileño serán llevados a territorio israelí para ser «interrogados».

Exteriores israelí atribuye a Abu Keshek ser «sospechoso de pertenecer a una organización terrorista» y a Ávila le define en términos generales como «sospechoso de actividades ilegales». EFE

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