Israel continúa sus ataques contra el sur del Líbano y mata al menos a otras dos personas

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El Cairo, 27 may (EFE).- Israel continuó este miércoles con sus ataques contra varias localizaciones en el sur del Líbano, donde fuentes oficiales confirmaron hasta el momento la muerte de al menos dos personas en diferentes bombardeos aéreos.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa, ANN, informó que dos personas murieron y una resultó herida en bombardeos israelíes contra la zona de Deir Amas, en la localidad meridional de Tiro, donde los residentes habían recibido con anterioridad «llamadas telefónicas aleatorias de Israel que les instaban a evacuar sus hogares de inmediato».

La ANN agregó que aviones de guerra israelíes llevaron a cabo un segundo ataque aéreo contra un edificio en la zona del proyecto Al Roz, a la entrada de Abbasiyeh, al norte de Tiro, destruyéndolo por completo.

Asimismo, informó de que un dron israelí impactó contra un chalet en el complejo Turquoise, en la carretera de Naquoura, mientras que otros ataques aéreos israelíes tuvieron como objetivo el campamento de refugiados palestinos de Rashidieh, al sur de Tiro.

El Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, parte del Ministerio de Salud Pública, informó en la jornada previa que el balance acumulado desde que Israel comenzara a atacar el país el 2 de marzo hasta entonces era de 3.213 muertos y 9.737 heridos. EFE

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