Israel contraviene el derecho humanitario y resoluciones de la ONU, afirma Costa Rica

3 minutos

San José, 26 ago (EFE).- El Gobierno de Costa Rica afirmó este martes que Israel contraviene el derecho internacional humanitario y resoluciones de la ONU con el anuncio de la ocupación de Gaza, ante lo que abogó por realizar esfuerzos para alcanzar un arreglo pacífico y justo.

«El anuncio de la ocupación de Gaza por parte de Israel, así como la decisión para aprobar planes de construcción de asentamientos en la zona E1 en Cisjordania, contravienen normas fundamentales del derecho internacional, en particular del Derecho Internacional Humanitario, así como múltiples resoluciones de las Naciones Unidas y medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia», aseguró la Cancillería costarricense en un comunicado.

Costa Rica recordó que el VI Convenio de Ginebra de 1949 sobre Derecho Internacional Humanitario establece obligaciones como la protección de la población civil, el respeto a la dignidad humana, garantizar la protección de la infraestructura crítica como los hospitales; permitir el acceso de asistencia humanitaria sin obstáculos y abstenerse de utilizar tácticas que ocasionen hambre o sufrimiento.

El Gobierno costarricense reiteró su llamado a la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes, a un alto al fuego y que se tomen todas las medidas necesarias para el ingreso continuo, expedito, seguro e incondicional de ayuda humanitaria a todas las regiones de la Franja de Gaza; y además lamentó el rápido aumento de los niveles de desnutrición aguda en Gaza.

«Costa Rica reitera su llamado enfático para que todos los actores en el conflicto cumplan de manera irrestricta con el Derecho Internacional Humanitario y continuará apoyando un arreglo pacífico y justo que conduzca a la solución de dos Estados que permita a Israel y Palestina vivir en paz y seguridad, y a sus ciudadanos con tranquilidad y dignidad, con las líneas fronterizas acordadas por las Naciones Unidas en la resolución 242 del año 1967», concluye el comunicado oficial.

Desde octubre de 2023, más de 62.800 personas han sido asesinadas en más de 22 meses de ofensiva israelí, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí, si bien esta cifra podría ser conservadora ya que no contiene las muertes no violentas por hambre o enfermedad. Entre los fallecidos hay unos 18.000 niños.

Además, más de medio millón de palestinos en la región de Gaza -que incluye la capital- padecen hambre, según la ONU, causada por el bloqueo israelí a la entrada libre de alimentos y otros suministros.

Cerca de dos millones de palestinos se han visto forzosamente desplazados, la mayoría múltiples veces, y desde entonces la mayoría malviven hacinados en campamentos dentro de una Gaza en la que han sido destruidas casas, colegios y hospitales. EFE

