Israel convoca a la encargada de negocios española por los incidentes de Bilbao

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Jerusalén, 24 may (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Israel convocó este domingo a la encargada de negocios española en el país, Francisca Pedrós, para una reunión «de aclaración» a raíz de la actuación de la Ertzaintza contra activistas de la Flotilla en Bilbao, acusando de «hipocresía» al Gobierno español por el incidente.

«El director político (de Exteriores de Israel, Yossi Amrani) señaló la hipocresía del Gobierno español, que envía provocadores a Israel y después condena a Israel por sus acciones legales para reforzar su bloqueo naval legal (a Gaza), mientras al mismo tiempo las autoridades españolas utilizaron violencia grave contra esos mismos participantes de la Flotilla», recoge un comunicado de Exteriores.

Exteriores convocó a Pedrós para reunirse con Amrani, quien asimismo le exigirá explicaciones sobre por qué el Gobierno español «no ha tomado acciones hasta ahora contra el activista de la Flotilla y ciudadano español Saif Abukeshek», que también estuvo detenido en Israel por su participación en la iniciativa y al que este país acusa de mantener lazos con el grupo islamista palestino Hamás. EFE

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