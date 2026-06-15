Israel critica a feria armamentística Eurosatory por tapiar pabellones de firmas israelíes

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Jerusalén, 15 jun (EFE).- Israel cargó este lunes contra la organización de la feria armamentística Eurosatory, que se celebra hasta el viernes en París, por haber tapiado durante la noche los pabellones de las empresas israelíes del sector de defensa, y alegó que éstas habían cumplido con las exigencias del Gobierno francés y pretendían exhibir únicamente sistemas de carácter defensivo.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa israelí calificó la medida de «cínica y discriminatoria» y la interpretó como un intento de excluir la tecnología israelí de una muestra internacional, cuya «calidad se demuestra a diario en Oriente Medio».

Se desconoce si las tapias instaladas implicarán que las firmas israelíes no podrán exponer definitivamente allí o si lo harán en un aparte, de forma independiente.

En el recinto ferial, las tapias que cubren algunos de los pabellones israelíes han amanecido con pintadas de protesta. Una de ellas rezaba: «Las cámaras de observación terrestre de largo alcance de (la firma israelí) Controp neutralizaron los misiles balísticos iraníes, pero sucumbieron ante la miopía francesa».

El ministerio israelí aseguró que continuará impulsando las exportaciones de armamento del país «a nuevos máximos globales», pese a lo que consideró un intento francés de «ocultar al mundo la superioridad tecnológica israelí».

A principios de junio, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, ya confirmó que las empresas israelíes que participaran en Eurosatory solo podrían exhibir equipos de carácter defensivo.

El Ministerio de Defensa israelí denunció que la decisión era «vergonzosa» y añadió que «esta política se aplica de forma selectiva y discriminatoria con respecto a las demás naciones participantes, en clara violación de las normas establecidas que rigen las ferias internacionales de defensa».

En su edición de 2024, el Ejecutivo francés ya vetó la participación de decenas de firmas israelíes en Eurosatory por las operaciones militares de Israel en la Franja de Gaza, donde el número de muertos desde el 7 de octubre de 2023 ha alcanzado ya los 73.000.

Eurosatory es una de las ferias más importantes del mundo en materia de seguridad y defensa, especializada en la actividad terrestre y aéreo-terrestre. Este año los organizadores anuncian 2.656 expositores de 61 países y 330 delegaciones oficiales de 93 naciones diferentes. EFE

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