Israel critica ante la ONU la política migratoria de España tras la crisis en Ceuta

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Redacción Internacional, 31 jul (EFE).- El embajador israelí ante la ONU, Danny Dannon, criticó este viernes la política migratoria de España al decir que el país, «que nunca pierde la oportunidad de dar lecciones a Israel, ha declarado el estado de emergencia en Ceuta tras la crisis por su política de inmigración».

El representante israelí ante Naciones Unidas se pronunció en estos términos en un mensaje en su perfil de la red social X mientras se producía la entrada irregular de miles de marroquíes a la ciudad norteafricana española de Ceuta, que estimaciones iniciales elevan a 49.000, a falta de confirmación oficial.

«Quizá antes de que continúe dándonos lecciones, sea hora de que (España) explique al mundo por qué aún mantiene enclaves coloniales en África», agregó Dannon, pese a que Ceuta no es una colonia, sino parte del territorio español, con plena integración jurídica, política y constitucional.

España tampoco declaró el estado de emergencia por la entrada de migrantes a través de la frontera con Marruecos, a pesar de que el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reclamó la «emergencia nacional».

Ante esa petición, el Ministerio del Interior explicó que no era posible activar tal mecanismo por una crisis migratoria, ya que esta está contemplada únicamente para riesgos naturales y tecnológicos, aunque garantizó reforzar los medios para afrontar las situación.

La encargada de negocios israelí en España, Dana Erlich, intentó matizar el comentario de Dannon en un mensaje posterior publicado en la misma red: «Siguiendo de cerca la situación en Ceuta. El comentario realizado por el embajador de Israel en la ONU sobre el tema no representa la posición del Estado de Israel».

Según los primeros cálculos de las fuerzas de seguridad españolas, unas 49.000 personas entraron en Ceuta de forma irregular procedentes de Marruecos en los últimos días, una estimación provisional, pues fuentes del Gobierno indicaron a EFE que, por el momento, no hay cifra oficial.

Miles de esos migrantes, en su mayoría jóvenes y varones, comenzaron hoy a regresar a Marruecos tras pasar la noche a la intemperie, después de confirmar que no podrán regularizar su situación en territorio español.

Según constató EFE, buena parte de la multitud que el jueves colapsó la ciudad marroquí de Fnideq (Castillejos) para alcanzar la frontera con Ceuta emprendió ya el camino de vuelta y busca regresar a sus ciudades de origen en Marruecos. EFE

cma/mra