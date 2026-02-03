Israel critica que el comité tecnócrata de Gaza use el logo de la Autoridad Palestina

Jerusalén, 3 feb (EFE).- La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, criticó que el comité tecnócrata palestino designado para gobernar la Franja de Gaza use en su logotipo el mismo emblema que la Autoridad Nacional Palestina (ANP), afirmando que a Israel se le había presentado uno «completamente diferente».

En un breve comunicado, la oficina de Netanyahu indica que «Israel no aceptará el uso del símbolo de la Autoridad Palestina, y esta no participará en la administración de Gaza».

Este órgano, creado a partir del plan de alto el fuego implantado en Gaza bajo el auspicio de Estados Unidos, publicó ayer lunes un comunicado sobre la apertura del cruce de Rafah con Egipto con el logo con el águila y la bandera palestina que usa la ANP, que también figura en sus redes sociales.

Debajo del logo, en lugar de «Autoridad Palestina» se lee «NCAG», las siglas en inglés del nombre del organismo: Comité Nacional para la Administración de Gaza.

Según el «plan de paz» para Gaza del presidente Donald Trump, este comité es un órgano «tecnocráta y apolítico», responsable de «la gestión diaria de los servicios públicos y municipalidades para la población».

Lo integran ciudadanos palestinos y está liderado por el ingeniero Ali Shaaz, originario de Jan Yunis (sur de Gaza), que ejerció como viceministro de Transporte en la década de los 90 de la Autoridad Palestina.

En su presentación en El Cairo, se explicó que el NCAG tiene el «mandato de asumir responsabilidades de seguridad civil e interna en la Franja de Gaza, y supervisar la estabilización, recuperación y reconstrucción, hasta que la Autoridad Palestina complete su programa de reforma».

Dicho plan de alto el fuego también indica que la ANP (que actualmente gobierna en las limitadas zonas de Cisjordania no controladas por Israel) asumirá el control de la Franja palestina una vez termine su programa de reformas y «pueda retomar el control de Gaza de forma segura y eficaz». EFE

