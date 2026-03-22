Israel da órdenes para acelerar la destrucción de viviendas en el sur del Líbano

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Jerusalén, 22 mar (EFE)- Israel anunció hoy que ha dado órdenes para acelerar la destrucción de viviendas ubicadas en aldeas en el sur del Líbano que puedan suponer una amenaza contra comunidades israelíes.

«Hemos ordenado acelerar la destrucción de viviendas libanesas en las aldeas de contacto para frustrar las amenazas contra las comunidades israelíes, siguiendo el modelo de Beit Hanoun y Rafah en Gaza», dijo hoy el ministro israelí de Defensa, Israel Katz.EFE

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