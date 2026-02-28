Israel da por muerto al líder iraní Jamenei en ataque con EEUU

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu llamó a «derrocar» el régimen iraní tras dar por muerto a su líder supremo Alí Jamenei en un ataque conjunto con Estados Unidos, al que Teherán respondió con misiles contra varias monarquías del Golfo.

«Esta mañana destruimos, en un ataque sorpresa, el complejo del tirano Jamenei en el corazón de Teherán» y «hay muchos indicios de que ese tirano ya no esté vivo», declaró Netanyahu en un discurso transmitido por televisión.

«Tenemos la sensación» de que los informes sobre la muerte de Jamenei son «correctos», coincidió el presidente estadounidense Donald Trump.

Dos televisiones israelíes afirman que Trump y Netanyahu vieron una «foto del cuerpo» de Jamenei.

Desde las primeras horas de la ofensiva, el ejército israelí señaló que habían atacado varias reuniones de altos cargos en Teherán. Entre las zonas atacadas figuraba el barrio donde se encuentra la residencia del líder supremo, donde periodistas de AFP vieron un amplio dispositivo de seguridad y calles cortadas.

Pero por la tarde, en decllaraciones a la cadena estadounidense NBC, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, dijo que Jamenei está vivo, «que yo sepa», así como «todos los oficiales de alto rango».

En su discurso, Netanyahu lo contradijo. «Eliminamos a altos responsables del régimen de los ayatolás, comandantes de los Guardianes de la Revolución, responsables de primer plano del programa nuclear», dijo.

Según el portavoz militar israelí Effie Defrin entre los muertos figuran, el jefe de los Guardianes de la Revolución, el general Mohamad Pakpour, Ali Shamkhani, asesor de Jamenei, y el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh.

En Teherán, las informaciones de la presunta muerte de Jamenei se recibieron con aplausos desde las ventanas y gritos de alegría, reportaron testigos.

Desde primeras horas de la mañana Netanyahu y Trump dieron a entender que querían un cambio de régimen y animaron a los iraníes a sublevarse.

«Es el momento de unir fuerzas, derrocar al régimen y garantizar su futuro», les dijo Netanyahu por la noche.

«Cuando hayamos terminado, tomad el poder, os tocará a vosotros hacerlo», había lanzado antes el estadounidense.

Por la noche Trump declaró a ABC News que tiene «una idea muy clara» sobre quién será el próximo líder de Irán. No dio un nombre.

Entre los aspirantes figura Reza Pahlavi, hijo del último sah de Irán, derrocado en 1979 por la revolución islámica, quien dijo que espera la «victoria final» para «reconstruir Irán».

– «Lección inolvidable» –

Más allá de las declaraciones previas de su canciller, las autoridades iraníes no comentaron la posible muerte de su líder.

Pero después del discurso de Netanyahu, el jefe del Consejo Superior de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, afirmó que Teherán dará una «lección inolvidable» a Estados Unidos e Israel.

Los Guardianes de la Revolución anunciaron ataques contra el Ministerio de Defensa y bases militares en Israel, cuyo ejército reportó «varios puntos de impacto» por disparos de misiles.

En Irán, la Media Luna Roja dio cuenta de al menos 201 muertos y 747 heridos por los ataques israelíes y estadounidenses que, según esta organización, habrían afectado 24 de las 31 provincias del país.

Las autoridades iraníes llamaron a los 10 millones de habitantes de Teherán a evacuar la capital e informaron de 85 muertos en un ataque contra un colegio para niñas en el sur del país, un saldo que la AFP no pudo verificar.

Netanyahu dijo que la operación «continuará el tiempo que sea necesario».

«En los próximos días, bombardearemos miles de objetivos del régimen terrorista», agregó.

Según el jefe de las fuerzas armadas israelíes, teniente general Eyal Zamir, es un ataque de «una escala completamente diferente» a la guerra de 12 días librada contra Irán en junio pasado, a la que Estados Unidos se unió brevemente.

Después de semanas de avisos y de tres rondas de negociaciones, Trump optó por lanzar una nueva operación.

En enero, después de la represión de protestas antigubernamentales en Irán que se saldó con miles de muertos según varias oenegés, Trump había prometido «ayuda» a los iraníes.

El republicano ordenó el mayor despliegue militar en décadas en Oriente Medio y amenazó con atacar a la república islámica si las negociaciones sobre el programa nuclear y de misiles iraníes no culminaban en acuerdo.

Un funcionario del gobierno estadounidense aseguró que Irán quería mantener su capacidad de enriquecer uranio para «usarlo en una bomba nuclear».

En Teherán, los periodistas de AFP escucharon fuertes explosiones y vieron columnas de humo en el centro, el este y el oeste de la capital.

Los habitantes se refugiaban en sus casas. La policía patrullaba las calles, donde solo se veían largas filas delante de las panaderías o las gasolineras.

«Hubo mucho ruido», contó un testigo de la ciudad a un periodista de AFP, antes de que se cortaran las comunicaciones y el acceso a internet, una medida habitual en Irán en periodos de tensión.

Los colegios y las universidades han recibido la orden de cerrar hasta nuevo aviso.

Más allá de Teherán, también hubo explosiones en las ciudades de Isfahán, Qom, Karaj, Kermanshah, Minab, Lorestán y Tabriz, en diferentes puntos del país, según los medios de comunicación iraníes.

– La región, al rojo vivo –

En Israel periodistas de AFP escucharon explosiones en Jerusalén y en varias regiones del país.

Pero Irán no se limitó a Israel.

En el Golfo, varias explosiones resonaron en Riad, Abu Dabi, Doha, Dubái, Kuwait y Manama, donde columnas de humo se elevaron sobre la zona de Juffair, que alberga una importante base naval estadounidense, constataron testigos y periodistas de AFP.

Arabia Saudita, Catar y los Emiratos Árabes Unidos afirman haber interceptado proyectiles iraníes y se reservan el derecho de responder a estos disparos.

En Baréin, que alberga la sede de la Quinta Flota estadounidense, varios edificios residenciales han sido atacados, según las autoridades.

Las hostilidades podrían alterar el suministro mundial petróleo y disparar los precios.

Muchos países de la región han cerrado su espacio aéreo.

Estados Unidos desaconsejó a los barcos comerciales acercarse a la zona.

Los Guardianes de la Revolución de Irán avisaron a los barcos que el estrecho de Ormuz, una vía fluvial estratégica, estaba cerrado, según la misión naval de la Unión Europea.

