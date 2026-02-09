Israel da por primera vez datos del cruce de Rafah: 150 personas entraron y 150 salieron

Jerusalén, 9 feb (EFE).- Las autoridades israelíes dieron por primera vez este lunes, una semana después de su reapertura, información sobre el tránsito de personas por el cruce de Rafah que une Gaza y Egipto, afirmando que en total han transitado por allí 150 personas en cada dirección.

El organismo militar israelí que gestiona los asuntos civiles en los territorios ocupados (Cogat), encargado de los cruces con Gaza, publicó en sus redes sociales un mensaje informando del tráfico de personas por el paso.

Según sus datos, 100 enfermos y acompañantes salieron a Egipto por Rafah la pasada semana, el mismo número de gazatíes que entraron al enclave palestino desde territorio egipcio. Ayer domingo, 50 más salieron y otros 50 entraron a Gaza, de acuerdo con Cogat.

Estas son las primeras cifras oficiales ofrecidas sobre el cruce, que EFE iba obteniendo diariamente de fuentes de la Media Luna Roja, tanto egipcia como palestina.

Dichas fuentes elevaron a 230 las personas que cruzaron hasta Egipto desde su reapertura y coincidieron en la cifra de 150 personas entrando en Gaza dada por Israel.

En su mensaje, Cogat indica que las personas que pasan por Rafah deben ser aprobadas por las autoridades egipcias y la Organización Mundial de la Salud, y dependen de «la capacidad del cruce».

«Israel seguirá trabajando estrechamente con sus socios para facilitar la entrada y salida de los habitantes de Gaza a través del cruce de Rafah, de conformidad con el marco acordado», añade.

En la primera semana de reapertura por parte de Israel del paso, el tránsito por el cruce ha sido menor de lo esperado, ya que, según fuentes egipcias, se esperaban entre 150 y 200 personas a diario por Rafah.

El cruce fue reabierto el lunes 2 de febrero por primera vez en casi dos años -excepto un breve periodo a principios de 2025- según el acuerdo de alto el fuego auspiciado por Estados Unidos, pero solo para personas y no para mercancías, tal y como recogía el plan de tregua.

Dicho plan de una veintena de puntos, distribuido por la Administración de Donald Trump, establecía que se abriría Rafah en ambas direcciones bajo el mismo mecanismo del acuerdo de alto el fuego de enero de 2025 -que duró tres meses-, el cual indicaba que se permitiría la entrada a Gaza de ayuda humanitaria por ese cruce, además de personas.

En los primeros siete días de apertura, Israel no ha permitido la entrada de ayuda humanitaria. EFE

