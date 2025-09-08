Israel da un ultimátum a Hamás: «Liberen a rehenes y depongan armas o Gaza será destruida»
Jerusalén, 8 sep (EFE).- El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dio este lunes un ultimátum a Hamás asegurando que, si no liberan a todos los rehenes y se desarma, «destruirá Gaza» y los «aniquilará» a todos ellos.
«Esta es una última advertencia para los asesinos y violadores de Hamás en Gaza y en los hoteles de lujo en el extranjero: liberen a los rehenes y depongan las armas, o Gaza será destruida y ustedes serán aniquilados», escribió Katz en su cuenta de X.
En caso de que el grupo palestino no acepte sus condiciones, el titular de Defensa advirtió: «Hoy, una poderosa tormenta de huracán azotará los cielos de la ciudad de Gaza y los tejados de las torres del terror temblarán». EFE
ngg/alf