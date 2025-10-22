Israel debe garantizar las “necesidades básicas” de la población en Gaza, según la CIJ

La Haya, 22 oct (EFE).- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) advirtió este miércoles a Israel de que, como potencia ocupante de los territorios palestinos, está “obligada a garantizar las necesidades básicas” de la población local en la Franja de Gaza, incluidos los suministros esenciales para su supervivencia.

Además, el tribunal consideró que la ONU, a través de la UNRWA, ha sido un «proveedor esencial» de ayuda humanitaria para los civiles en Gaza. EFE

