Israel declara su determinación en lograr el retorno de todos los rehenes fallecidos

El gobierno israelí dijo el jueves que está «decidido» a lograr el retorno de todos los rehenes fallecidos en manos del movimiento islamista Hamás, que reafirmó su compromiso en devolverlos aunque advirtió que tomará «tiempo» por las difíciles condiciones en Gaza.

Israel acusa al grupo palestino de violar el acuerdo para un cese al fuego conseguido bajo auspicios del presidente estadounidense, Donald Trump, tras más de dos años de una guerra desencadenada por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

El asalto sin precedentes se saldó con 1.221 muertos, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP con base en cifras oficiales israelíes, y el secuestro de 251 personas que fueron llevadas a Gaza.

El pacto de alto el fuego establecía el retorno de los cautivos vivos y muertos en las 72 horas siguientes de su entrada en vigor, es decir a más tardar el lunes a las 09H00 GMT.

El movimiento islamista liberó a tiempo a los últimos 20 rehenes vivos, pero solo ha entregado los cuerpos de nueve rehenes fallecidos, de los 28 que se comprometió a devolver.

El viernes, el grupo afirmó su compromiso con el acuerdo de alto el fuego, pero reiteró que ha entregado los restos a los que ha podido acceder en medio de las difíciles condiciones en el terreno.

«El proceso de restitución de los cuerpos de los prisioneros israelíes podría tomar algún tiempo, ya que algunos de estos cadáveres fueron enterrados en túneles destruidos por la ocupación (israelí, ndlr), mientras que otros permanecen bajo los escombros de edificios que bombardeó y demolió», precisó el movimiento proiraní en Telegram.

Turquía anunció el jueves el envío de especialistas para participar en la búsqueda de cadáveres, «incluidos los de rehenes». Según Ankara, unos 80 rescatistas, expertos en operar en terrenos difíciles, ya se encuentran en el lugar.

«Estamos decididos a garantizar el regreso de todos los rehenes», advirtió el jueves el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una ceremonia estatal en el cementerio militar del monte Herzl, en Jerusalén, en conmemoración del ataque del 7 de octubre.

A cambio de la devolución de los cuerpos, Israel ya ha entregado un total de 120 cadáveres de palestinos.

Trump también amenazó el jueves con «ir a matar» a los miembros de Hamás si «no deja de matar gente» en Gaza, en referencia a una serie de ejecuciones llevadas a cabo por el grupo como parte de una campaña de represión para retomar el control del territorio.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, había advertido el miércoles al movimiento palestino que reanudará los combates en Gaza, «en coordinación con Estados Unidos», si el movimiento no respeta el pacto.

– No hay «nada» –

El Foro de las Familias de Rehenes y Desaparecidos, la principal asociación de allegados a los secuestrados, llamó al gobierno israelí a «detener inmediatamente la implementación de cualquier etapa adicional del acuerdo mientras Hamás continúe violando de manera flagrante sus obligaciones con respecto al regreso de todos los rehenes y los restos de las víctimas».

Silvia Cunio, una argentina que emigró a Israel, pudo al fin reencontrarse con sus dos hijos secuestrados, Ariel y David.

«Durante dos años, no respiré. Durante dos años, sentí que no tenía aire», relató.

Además del regreso de los rehenes, la primera fase del acuerdo prevé el repliegue de las tropas israelíes de varias zonas de Gaza y la entrada de más ayuda humanitaria.

Una segunda etapa plantea temas más complejos como un desarme y la expulsión de Hamás de Gaza, y la continuación de la retirada de las tropas israelíes.

Israel controla todos los pasos para acceder a la Franja, entre ellos el de Rafah, que comunica con Egipto. El canciller Gideon Saar anunció que ese puesto fronterizo se abrirá «probablemente» el domingo.

El director de las operaciones humanitarias de la ONU, Tom Fletcher, llamó el miércoles a Israel a cumplir con su parte y permitir la llegada masiva de ayuda.

La ofensiva de Israel en respuesta al ataque de Hamás dejó más de 67.967 muertos en Gaza, la mayoría de ellos civiles, según cifras del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, que la ONU considera fiables.

La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), un organismo respaldado por la ONU, declaró en agosto que había hambruna en Gaza.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó también que la propagación de epidemias está «fuera de control» en todo el territorio.

Mustafa Mahram, un desplazado que retornó a Ciudad de Gaza, relató que falta de todo.

«No hay agua -no hay agua limpia, ni siquiera agua salada», afirmó. «No están las cosas más elementales para la vida, ni comida, ni bebida, nada».

