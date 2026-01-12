Israel deniega la entrada al exdirector del Instituto Francés por «antisionismo»

2 minutos

Jerusalén, 12 ene (EFE).- Israel prohibió la entrada a su territorio al historiador francés Vincent Lemire, experto en el conflicto israelí-palestino y exdirector del Instituto Francés de Jerusalén, por, según él, acusaciones de «antisionismo» por parte del Gobierno.

La Autoridad de Población, Inmigración y Fronteras de Israel declaró este lunes a EFE que el veto de acceso se produjo tras «una recomendación policial».

«Esta noche debería estar en el avión rumbo a Jerusalén, para una semana de seminarios y reuniones con colegas palestinos e israelíes, estudiantes de secundaria y universitarios. El Gobierno israelí ha decidido boicotearme e impedirme embarcar», escribió Lemire en su cuenta de X en las últimas horas.

Además, el académico, que afirma haber recibido la notificación de que su autorización de entrada -aún con un año más de vigencia- ha sido revocada, añadió: «Estoy privado del acceso a mi sitio de investigación, pero mis libros seguirán viajando, incluso en hebreo y árabe».

Lemire detalló en una entrevista con el periódico israelí Haaretz que «funcionarios del Gobierno francés» le indicaron que la decisión se debía a sus «opiniones antisionistas».

El académico, que dirigió durante seis años el Instituto Francés de Jerusalén, ha expresado críticas hacia las políticas de Israel en medios de comunicación franceses desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, pero no apoya el movimiento de boicot, desinversión y sanciones (BDS) contra el país.

«Nunca he boicoteado a Israel, pero Israel ha decidido boicotearme. Que me nieguen el acceso a mi sitio de investigación es extremadamente grave para mí y para la continuación de mi investigación», dijo al citado medio.

En octubre, el embajador de Israel en Francia, Joshua Zarka, atacó a Lemire en X por una publicación sobre la alta tasa de víctimas mortales civiles en la Franja de Gaza.

El representante israelí aseguró entonces que los datos del Ministerio de Salud de Gaza, de los que se hizo eco el académico, incluían todas las muertes durante la guerra, pero la realidad es que solo tienen en cuenta las muertes causadas por el conflicto.

A principios de este mes, a un investigador judío-estadounidense residente temporal en Israel se le denegó la entrada en el aeropuerto, al regresar al país tras unas cortas vacaciones, por ser un «anarquista que abogaba por la destrucción de Israel», recuerda hoy Haaretz. EFE

gac/cg