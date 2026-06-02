Israel denuncia violaciones «inaceptables» de Hizbulá mientras sigue atacando el Líbano

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Jerusalén, 2 jun (EFE).- El Ministerio de Exteriores israelí denunció violaciones «inaceptables» del alto el fuego por parte del grupo chií libanés Hizbulá, acusándole de lanzar ataques con drones y proyectiles durante la noche, mientras el Ejército de Israel continúa atacando el país vecino y ha dejado al menos diez muertos en el sur del Líbano.

Todo ello a pesar del anuncio este lunes por la noche del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Hizbulá se había comprometido a detener sus ataques contra territorio israelí y que, a cambio, el Estado hebreo frenaría su ofensiva militar en el Líbano.

«A pesar de las reiteradas declaraciones de alto el fuego de ayer, Hizbulá continúa violándolo. Anoche mismo, este grupo afín a Irán lanzó múltiples ataques con misiles y drones desde el Líbano contra comunidades israelíes», dice este martes Exteriores en su cuenta de X.

Y añade que «las continuas violaciones del alto el fuego por parte de Hizbulá son inaceptables».

El Ejército israelí afirmó que su fuerza aérea interceptó en el norte del país dos proyectiles procedentes del Líbano durante la madrugada, y que detectó un «objetivo aéreo sospechoso» que cayó en territorio israelí.

Las sirenas antiaéreas volvieron a sonar durante la mañana del martes en localidades del norte de Israel cercanas al Líbano y el Ejército informó de que había detectado «un objetivo aéreo sospechoso en la zona donde operan soldados de las FDI en el sur del Líbano».

Paralelamente, el Ejército israelí emitió este martes una nueva orden de desplazamiento forzoso de los habitantes de la localidad de Nabatieh del sur del Líbano.

Varias fuentes libanesas cifran en al menos diez los muertos en el Líbano este martes, seis de ellos entre los escombros de un edificio bombardeado en la localidad de Marwaniyeh.

Todo ello se produce después de que Trump anunciara anoche los compromisos de Hizbulá y de Israel de no atacarse, en el marco de sus negociaciones con Irán para llegar a un acuerdo de paz, después de que medios iraníes anunciaran que el régimen del país persa había paralizado las conversaciones por los ataques de Israel en Líbano.

Está previsto que el Líbano e Israel inicien este mismo martes en Washington una nueva ronda de diálogo para buscar una salida negociada al conflicto, que continúa en la práctica pese al alto el fuego en vigor desde mediados de abril y los nuevos términos anunciados anoche. EFE

mt/cg