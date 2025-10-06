Israel deporta a 171 activistas de la flotilla Global Sumud, incluida Greta Thunberg
1 minuto
Jerusalén, 6 oct (EFE).- El ministro de Exteriores israelí informó este lunes que 171 activistas de la flotilla Global Sumud, incluida la activista sueca Greta Thunberg, fueron deportados desde Israel a Grecia y Eslovaquia.
«Otros 171 provocadores de la flotilla Hamás-Sumud, entre ellos Greta Thunberg, fueron deportados hoy desde Israel a Grecia y Eslovaquia», señaló en un comunicado en X. EFE
vsj/jgb