The Swiss voice in the world since 1935

Israel designa otra «zona humanitaria» en el sur y la ocupación del norte de Gaza

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Jerusalén, 6 sep (EFE).- El Ejército israelí informó este sábado de que ha designado una nueva zona humanitaria en Jan Yunis (en el sur de la Franja de Gaza) mientras su ofensiva en el norte sigue avanzando para ocupar la ciudad de Gaza.

«Ante la expansión de la operación terrestre en la ciudad de Gaza y la toma de bastiones de Hamás como parte de la Operación ‘Carros de Gedeón II’, el Ejército anunció hoy la designación de una zona humanitaria en Jan Yunis», recoge el comunicado castrense.

En el texto, el Ejército también asegura que esta nueva «zona humanitaria» incluye «hospitales de campaña, acueductos e instalaciones de desalinización» y que habrá un «suministro continuo de alimentos, tiendas de campaña, medicamento y equipo médico». EFE

ngg/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR