Israel designa otra «zona humanitaria» en el sur y la ocupación del norte de Gaza
Jerusalén, 6 sep (EFE).- El Ejército israelí informó este sábado de que ha designado una nueva zona humanitaria en Jan Yunis (en el sur de la Franja de Gaza) mientras su ofensiva en el norte sigue avanzando para ocupar la ciudad de Gaza.
«Ante la expansión de la operación terrestre en la ciudad de Gaza y la toma de bastiones de Hamás como parte de la Operación ‘Carros de Gedeón II’, el Ejército anunció hoy la designación de una zona humanitaria en Jan Yunis», recoge el comunicado castrense.
En el texto, el Ejército también asegura que esta nueva «zona humanitaria» incluye «hospitales de campaña, acueductos e instalaciones de desalinización» y que habrá un «suministro continuo de alimentos, tiendas de campaña, medicamento y equipo médico». EFE
