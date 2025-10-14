Israel despedirá con ceremonia en el aeropuerto el cadáver de rehén nepalí devuelto

1 minuto

Jerusalén, 14 oct (EFE).- Israel despedirá el cadáver del rehén nepalí devuelto este lunes por Hamás, Bipin Joshi, con una ceremonia en el aeropuerto de Tel Aviv antes de ser trasladado en avión hasta Nepal, informó este martes el Ministerio de Exteriores israelí en una nota.

En la nota, el director general de Exteriores, Bar Tal, transmite sus condolencias en nombre del Estado de Israel «al Gobierno y al pueblo de Nepal».

Según la nota, el director general informó a su homólogo nepalí de que «se celebrarán ceremonias en memoria de Bipin Joshi, tanto a la salida del ataúd del aeropuerto en Israel como a su llegada a Nepal, en una ceremonia a la que asistirá el embajador israelí».

«Bar Tal enfatizó que el Estado de Israel continuará brindando a la familia de Bipin Joshi los mismos derechos y la misma atención que reciben las familias de los ciudadanos israelíes asesinados», indica la nota.

Y añade que el ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Bahadur Rai, «expresó su profundo agradecimiento por la manera en que el Estado de Israel ha manejado el difícil caso del secuestro de Bipin Joshi».

Según informó el Foro de Familias de Rehenes, Joshi, de 23 años, llegó a Israel unas semanas antes de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 para aprender agricultura en el kibutz (comunidad agraria) Alumin, donde fue secuestrado por Hamás. EFE

