Israel destaca su «vínculo profundo» con EEUU con motivo de aniversario de independencia

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Jerusalén, 4 jul (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, felicitó hoy al presidente de Estados Unidos y a su secretario de Estado por el 250 aniversario de su independencia y destacó la «alianza» entre ambos países de describió como «un vínculo profundo» basado en valores compartidos.

«Mientras EE. UU. celebra 250 años de independencia, extiendo mis más cálidas felicitaciones al pueblo estadounidense, al presidente Donald Trump y al secretario de Estado (Marco) Rubio», escribió Saar en un mensaje en la red social X.

El jefe de la diplomacia israelí afirmó que, durante un cuarto de milenio, EE. UU. «se ha erigido como un faro de libertad, democracia y líder del mundo libre», y que su «compromiso inquebrantable con la libertad ha marcado la historia e inspirado a generaciones en todo el mundo».

Saar subrayó que la alianza entre Washington y Tel Aviv es «más que una asociación estratégica», ya que se trata de «un vínculo profundo arraigado en nuestros valores compartidos, nuestro destino común y nuestro compromiso de defender la libertad».

«Mientras celebramos este hito histórico, Israel se enorgullece de estar junto a nuestro mayor amigo y aliado», señaló el ministro, quien agregó que ambos países «seguirán avanzando juntos en la paz, la seguridad y los valores que unen a nuestras naciones».

El mensaje de Saar se suma a las felicitaciones difundidas por otros dirigentes israelíes con motivo del 250 aniversario de la independencia estadounidense, que se celebra hoy 4 de julio. EFE

mfh/jfu