Israel destina un gasto multimillonario extra a Defensa para financiar la guerra

Jerusalén, 10 mar (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Finanzas del país, el ultraderechista Bezalel Smotrich, aprobaron este martes una transferencia adicional inmediata de decenas de miles de millones de séqueles al presupuesto de Defensa para financiar la guerra contra Irán y Líbano.

«Teníamos que embarcarnos en esta campaña y estamos trabajando aún más duro con nuestros heroicos soldados y pilotos. Sin embargo, hay un gran pero: cuesta dinero, mucho dinero», dijo Netanyahu en un videomensaje publicado en sus canales.

El primer ministro israelí subrayó que el coste de la ofensiva contra Irán, que inició el pasado sábado 28 de febrero junto a Estados Unidos, obliga al Gobierno a aprobar un presupuesto especial de guerra para respaldar a las fuerzas armadas y a las operaciones militares.

Por su parte, Smotrich indicó que el aumento del presupuesto militar, que cifró sin dar detalles en «decenas de miles de millones de séqueles», debe entenderse «no como un gasto, sino como una inversión».

Smotrich explicó, además, que para facilitar la aprobación del presupuesto, el Gobierno dejará en suspenso algunas iniciativas consideradas «controvertidas», entre ellas el avance de la ley de reclutamiento de ultraortodoxos y otras reformas que no cuentan con un amplio consenso político. EFE

