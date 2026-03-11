Israel detecta la llegada de decenas de proyectiles disparados por Hizbulá desde Líbano

Jerusalén, 11 mar (EFE).- El grupo chií Hizbulá disparó desde el Líbano «decenas» de cohetes contra Israel en la última andanada registrada, confirmaron a EFE las fuerzas armadas israelíes, en un ataque que ha afectado a la mayor parte del norte del país.

El cuerpo de Bomberos de Israel informó de un herido leve por un impacto en la localidad norteña de Bena, mientras que el servicio de emergencias israelí del Magen David Adom (MDA) atendió a dos heridos más, también leves, en una ubicación que no detalló en el norte del país.

«Los bomberos cortaron el suministro eléctrico (en Bena) por temor a un incendio y buscaron a las personas atrapadas. Según fuentes médicas, hay cinco heridos en el lugar, uno en estado leve y el resto con ansiedad», recoge su nota.

Varios medios locales, además, señalan que tras el lanzamiento de decenas de cohetes por parte de Hizbulá, Irán también disparó misiles balísticos contra el centro de Israel, donde incluso en Jerusalén sonaron las alarmas antiaéreas. EFE

