Israel detiene a un joven que simpatizaba con el Estado Islámico y preparaba un atentado

Jerusalén, 30 sep (EFE).- Las autoridades israelíes informaron este martes de la detención en una ciudad del norte del país de un joven que presuntamente simpatizaba con el grupo terrorista islamista Estado Islámico y que planeaba un atentado con bomba en una parada de autobús contra soldados israelíes.

En un comunicado conjunto, la Policía de Israel y la Agencia de Seguridad de Israel (ISA) indicaron que el joven, de 18 años, fue arrestado «en las últimas semanas» y residía en la ciudad de Acre, situada en el norte de Israel.

Se le detuvo tras revelarse, dice la nota, que se identificaba con el Estado Islámico, había intentado fabricar explosivos y tratado de obstruir a los agentes durante su arresto.

La Policía indica que pretendía perpetrar un atentado con artefactos explosivos ​en una parada de autobús cerca de la estación de tren de Acre contra soldados israelíes, y que ya había tomado medidas para producir explosivos y preparar un dispositivo.

«Se reveló además que planeaba llevar a cabo el atentado con una ideología inspirada por el ISIS y que mantenía contacto con miembros del Estado Islámico en el extranjero», añade. EFE

