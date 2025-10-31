Israel devolvió los cuerpos de 30 palestinos a cambio de los restos de dos rehenes

afp_tickers

Israel devolvió el jueves los cuerpos de 30 palestinos, a cambio de los restos de dos rehenes israelíes entregados la víspera por el movimiento islamista palestino Hamás, indicó a AFP el hospital Nasser de Gaza.

El hospital, ubicado en Jan Yunis, informó que recibió «los cuerpos de 30 prisioneros palestinos entregados por la parte israelí, como parte del acuerdo de intercambio».

En total, a cambio de 15 cuerpos de israelíes, se han devuelto 225 cuerpos de palestinos, conforme a los términos del acuerdo de alto el fuego vigente desde el 10 de octubre.

Desde esa fecha, Hamás también devolvió los restos de dos rehenes no israelíes: un tailandés y un nepalí.

Hamás y sus milicias aliadas tomaron como rehenes a 251 personas durante su ataque sin precedentes contra el sur de Israel del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en el enclave palestino.

Hasta ahora, los combatientes islamistas han devuelto los cadáveres de 17 de los 28 rehenes fallecidos. El movimiento alega dificultades para encontrar y extraer los cuerpos de las ruinas de Gaza, devastada tras dos años de guerra.

Equipos egipcios autorizados por Israel a entrar en el territorio palestino participan en las búsquedas con maquinaria pesada.

