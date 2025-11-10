Israel devuelve 15 cadáveres de palestinos a Gaza tras entrega del cuerpo de Hadar Goldin

Jerusalén, 10 nov (EFE).- Israel entregó a Gaza este lunes, con mediación del Comité de la Cruz Roja, los cadáveres de 15 palestinos tras la devolución este domingo del cuerpo del soldado israelí Hadar Goldin, retenido en la Franja desde 2014, informó el Ministerio de Sanidad gazatí.

«El Ministerio de Sanidad anuncia la recepción de 15 cadáveres liberados hoy por la ocupación israelí a través del Comité Internacional de la Cruz Roja, llevando el número total de cuerpos recibidos (desde el alto el fuego) a 315», recoge su comunicado.

El acuerdo de alto el fuego estipula que Israel debe devolver 15 cuerpos de palestinos a cambio de cada uno de los 28 cuerpos de rehenes israelíes que debe entregar Hamás, de los que aún quedan cuatro.

De esos 315 cuerpos, sólo 91 han logrado ser identificados. Estos cuerpos suelen llegan al Hospital Nasser de Jan Yunis (sur) pero, a falta de material para autopsias, son las familias quines tratan de reconocer a sus seres queridos, a veces a través de las imágenes publicadas por Sanidad en un grupo colectivo.

Según el ministerio, hoy 38 cuerpos fueron transferidos y enterrados en una fosa común de un cementerio en Deir al Balah (centro) tras permanecer en el hospital, donde no fueron identificados.

Sanidad denuncia que muchos de esos cadáveres llegan además mutilados, con signos de abuso físico o tortura.

Algunos cuerpos seguían esposados y con los ojos vendados, según ha podido comprobar EFE en imágenes aportadas por el Nasser. EFE

