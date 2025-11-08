Israel devuelve 15 cuerpos de palestinos en su poder a Gaza a cambio del rehén Lior Rudaef

Jerusalén, 8 nov (EFE).- El Hospital Nasser de Jan Yunis (sur de Gaza) recibió este sábado los cadáveres de 15 palestinos que permanecían en manos de Israel, después de que la Yihad Islámica Palestina devolviera el viernes el cadáver del rehén Lior Rudaef, identificado esta mañana, informó el Ministerio de Sanidad de la Franja en un comunicado.

«El Ministerio de Salud anuncia la recepción de 15 cadáveres de mártires que han sido liberados hoy por la ocupación israelí y entregados por la Cruz Roja, lo que eleva el número total de cadáveres de mártires recibidos a 300», recoge el comunicado.

Israel devuelve a Gaza 15 cadáveres en su poder a cambio de cada cuerpo de rehén israelí en el enclave que Hamás entrega a la Cruz Roja. Sólo quedan en la Franja cinco de los 28 cuerpos con los que contaban los islamistas al comenzar estos intercambios.

Hasta ahora han sido identificados sólo 89 de los 300 cadáveres devueltos por Israel.

Son las familias gazatíes las que tienen que identificar directamente los cuerpos, a falta de recursos adecuados para hacer las autopsias en los hospitales de la Franja. Además, el estado en que Israel devuelve los cuerpos dificulta su identificación.

Sanidad ha denunciado en varias ocasiones que los cuerpos que Israel devuelve están muy deteriorados y muestran en ocasiones signos de abusos físicos e incluso tortura. También han devuelto cadáveres esposados y con los ojos vendados. EFE

