Israel devuelve a Gaza 15 cuerpos de palestinos a cambio del cadáver del último rehén

2 minutos

Jerusalén, 29 ene (EFE)- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó este jueves en la Franja de Gaza los cadáveres de 15 palestinos hasta ahora retenidos por Israel, que fueron devueltos como canje tras el hallazgo del cuerpo del último rehén israelí que quedaba en la Franja.

«El Comité Internacional de la Cruz Roja facilitó hoy el retorno de 15 palestinos fallecidos a Gaza, después de que los restos del último rehén fallecido fueran recuperados por las autoridades israelíes», anunció el CICR en un comunicado.

«Esto marca la finalización de una operación de meses de duración que consiguió la reunificación de familias y apoyó la implementación del acuerdo de alto el fuego», destaca la Cruz Roja.

Los 15 cadáveres llegaron al Hospital Shifa de la capital de ciudad de Gaza (norte), confirmó a EFE el director de este centro médico, Mohamed Abu Salmiya.

El médico advirtió de que los cuerpos aún no han sido sometidos a exámenes forenses.

En ocasiones previas, tanto el Ministerio de Sanidad gazatí como fuentes del Hospital Nasser de Jan Yunis (sur de Gaza), donde llegaron la mayoría de los 345 cadáveres devueltos en 14 canjes anteriores, denunciaron signos de tortura o cuerpos aún esposados y con los ojos vendados.

Israel ha devuelto, con los de hoy, un total de 360 cuerpos de palestinos a Gaza, según lo acordado en la tregua de que serían 15 por cada cuerpo de un rehén israelí.

Sin embargo, según detalló el martes en un comunicado la Campaña Nacional para la Recuperación de los Cuerpos de los Mártires y el Esclarecimiento del Destino de los Desaparecidos, Israel retiene al menos otros 700 de cadáveres de palestinos, entre ellos 77 menores.

Al inicio del actual alto el fuego quedaban en Gaza 28 cautivos muertos: 24 israelíes y cuatro internacionales por cuyos cuerpos no hubo canje (los tailandeses Sonthaya Oakkharasri y Suthisak Rintalak, el nepalí Bipin Joshi y el tanzano Joshua Moitu Mollel).

Antes, el 13 de octubre de 2025, las milicias de Gaza (con Hamás a la cabeza) liberaron a los últimos 20 rehenes vivos que quedaban en la Franja, mientras que Israel puso en libertad a 1.808 presos y detenidos palestinos (entre ellos gazatíes sin cargos ni juicio). EFE

pbj/pms/rcf