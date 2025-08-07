Israel devuelve el cuerpo del activista asesinado por un colono en el sur de Cisjordania

Jerusalén, 7 ago (EFE).- Las autoridades israelíes devolvieron este jueves a su familia el cuerpo del activista palestino Odeh Hadalin, que fue asesinado a finales de julio presuntamente por un colono israelí en el sur de Cisjordania ocupada, recoge la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.

El cuerpo fue entregado en la localidad de Yatta y será trasladado hoy a la aldea de Umm al Kheir, en Masafer Yatta, donde vivía y donde será enterrado.

Israel retenía desde el pasado lunes 28 de julio, cuando fue asesinado, el cadáver, y condicionaba su entrega a los familiares a que el entierro se celebrase por la noche y con un máximo de 15 participantes, según dijo a EFE Jalil al Hadalin, jefe del consejo local de Umm al Kheir.

Fuentes militares israelíes dijeron a EFE que esas condiciones eran mentira, aunque no aclararon la razón por la que retenían el cadáver desde entonces.

Las mujeres de la aldea llevaban hoy más de una semana en huelga de hambre para exigir la devolución del cuerpo.

El asesinato de Odeh, ocurrido cuando un grupo de activistas palestinos trataba de detener las obras iniciadas por colonos israelíes en Umm al Kheir, conmocionó a la comunidad de Masafer Yatta, retratada en el documental ganador del óscar ‘No Other Land’.

El propio Odeh ayudó a los realizadores de la cinta a grabarla. Tras su muerte, el codirector israelí de la película Yuval Abraham dijo en la red social X: «Odeh acaba de morir. Le han asesinado».

Mientras tanto, el presunto autor del disparo, el colono israelí Yinon Levi, que ya había sido sancionado en 2024 por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea por su implicación en ataques contra civiles palestinos, fue liberado el viernes pasado tras pasar apenas tres días bajo arresto domiciliario.

Según testigos presenciales, el suceso ocurrió cuando un grupo de activistas palestinos intentó bloquear unas obras iniciadas por colonos israelíes en Umm al Khair, una aldea palestina cercada por el asentamiento israelí de Carmel, considerado ilegal según la ley internacional.

En un vídeo grabado durante el incidente se ve a Levi disparando al aire frente a los residentes palestinos que lo acusan de haber matado a Odeh.

Desde el estallido de la guerra en Gaza en octubre de 2023, los ataques de colonos israelíes contra la población palestina en Cisjordania ocupada se han vuelto mucho más comunes y violentos, especialmente en la región de Masafer Yatta, retratada en ‘No Other Land’ y donde se encuentra la aldea de Umm al Kheir.EFE

