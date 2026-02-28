Israel dice ante ONU que «el mundo no teme a un Irán libre, sino al régimen radical»

2 minutos

Naciones Unidas, 28 feb (EFE).- El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, afirmó este sábado ante el Consejo de Seguridad que el pueblo iraní «no es nuestro enemigo» y que la operación militar contra ese país «es contra el régimen radical» de los ayatolás, al que acusó de haber llevado a Irán al aislamiento internacional.

Danon subrayó que el mundo «no teme a un Irán libre, teme a un régimen radical», y aseguró que Israel actuó para impedir «una amenaza irreversible».

El diplomático agregó que los misiles balísticos lanzados contra territorio israelí «no pueden ser ignorados».

«Se agotó la vía diplomática», dijo, y subrayó que «Irán no cumplió con los compromisos adquiridos, continuó con el enriquecimiento de uranio, no permitió inspecciones, reforzó sus instalaciones militares y continuó financiando grupos terroristas en la región».

«Nos dieron largas y más largas», señaló, enfatizando que «Israel no puede permanecer pasivo» ante «una amenaza directa e inminente».

«El pueblo iraní se merece algo mejor», concluyó.

Antes de su intervención, el embajador ya había explicado a los medios que la operación israelí persigue objetivos concretos: eliminar las amenazas inmediatas, desmantelar el programa nuclear iraní, neutralizar sus capacidades navales y balísticas, y desarticular la red de aliados que, según Israel, desestabiliza la región.

Destacó que estas acciones buscan «proteger a su población y garantizar la seguridad del país» ante «un régimen que ignora sistemáticamente las resoluciones internacionales». EFE

jco/rrt