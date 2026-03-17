Israel dice haber atacado «infraestructura del régimen» iraní en Teherán, Shiraz y Tabriz

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Jerusalén, 17 mar (EFE).- Las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron este martes en un comunicado que el lunes atacaron simultáneamente «infraestructura del régimen» iraní en las ciudades de Teherán, Shiraz (centro-sur del país) y Tabriz (noroeste).

«Decenas de aviones de combate de la Fuerza Aérea, guiados por la Inteligencia Militar, completaron ayer (lunes) un ataque aéreo a gran escala (…) Se lanzaron decenas de municiones sobre las sedes de los organismos de seguridad», detallaron las FDI en su nota sobre los impactos en Teherán, donde incluían que, entre las instalaciones afectadas, estaba el Ministerio de Inteligencia y sedes de la milicia basij.

Además, se atacaron instalaciones utilizadas para el «almacenamiento y lanzamiento de vehículos aéreos no tripulados, misiles balísticos y sistemas de defensa aérea», de acuerdo al ejército israelí.

En cuanto a Shiraz, aseguraron que se impactó contra la sede del comando de seguridad interna y un supuesto depósito de misiles balísticos.

En Tabriz, se destruyeron «sistemas de defensa adicionales del régimen con el fin de ampliar su superioridad aérea y eliminar las amenazas contra el Estado de Israel».

El lunes, el Ejército israelí ya informó sobre un ataque contra el Cuartel General de la Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán, situado en la capital iraní.

Además, según informó recientemente un portavoz de las fuerzas armadas israelíes, aún les quedan «miles de objetivos» en Irán que atacar en una guerra que prevén larga, con una extensión de entre 3 y 6 semanas más.

Por su parte, el Gobierno iraní informó el lunes de que 17 sanitarios y 206 profesores y alumnos están entre las víctimas mortales de los ataques de EE.UU. e Israel, que dañaron a 61.000 viviendas y locales comerciales, incluidos 18.000 en Teherán.

Sin embargo, Irán no ha actualizado la cifra total de muertos en el conflicto desde el jueves 5 de marzo, cuando dio un balance oficial de 1.230 fallecidos. EFE

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