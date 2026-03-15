Israel dice haber atacado cuarteles de la Guardia Revolucionaria en Hamadán, oeste de Irán

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Jerusalén, 15 mar (EFE).- El Ejército israelí afirmó este domingo haber completado una serie de ataques contra cuarteles generales de la Guardia Revolucionaria y de las Fuerzas Basij iraníes en la ciudad de Hamadán, en el oeste de Irán.

En un comunicado, afirma que estos cuarteles servían para gestionar las operaciones militares y planificar ataques contra Israel y otros países de Oriente Medio.

«Las FDI están ampliando el alcance de sus ataques contra la infraestructura del régimen iraní en otras zonas del oeste y centro de Irán, con el objetivo de debilitar de forma generalizada y sistemática sus capacidades de mando y control», añade la nota.

En otro comunicado, el Ejército israelí afirmó que mató en Líbano a Muhammad Majed Abd Al Salam Tawfiq Zidan, de quien afirman que era un palestino que «operaba bajo la inteligencia del régimen» iraní.

«El régimen iraní continúa promoviendo y dirigiendo actividades terroristas contra el Estado de Israel y las tropas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) mediante actividades de inteligencia y el reclutamiento de terroristas palestinos en Líbano», afirma la nota. EFE

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