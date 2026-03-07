Israel dice haber atacado el principal centro de mando de la Fuerza Aérea iraní en Teherán

Jerusalén, 7 mar (EFE).- El Ejército israelí aseguró haber atacado en la noche del viernes al sábado el principal centro de mando de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria iraní en Teherán.

En un comunicado, las fuerzas armadas israelíes afirman haber desmantelado dicho centro de mando, que según su versión era «responsable de la evaluación de la situación aérea y de la defensa del espacio aéreo iraní».

«El ataque a la sala de situación debilita aún más el control y el mando iraníes, así como su defensa aérea», dice la nota, que añade que era «el primer y más importante centro de mando de defensa aérea establecido en Teherán» por la República Islámica.

La nota indica que la Fuerza Aérea israelí atacó asimismo sistemas de defensa aérea, centros de mando, instalaciones de almacenamiento logístico y otras estructuras ubicadas junto a la sala de mando, así como un sitio utilizado supuestamente por Irán para fabricar y lanzar misiles balísticos

El Ejército israelí aseguró en un comunicado previo que sus aviones bombardearon durante la pasada noche el aeropuerto de Mehrabad de Teherán, donde dijo haber destruido 16 aviones utilizados por la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria para suministrar armas al grupo chií libanés Hizbulá.

Israel se embarcó hace hoy una semana en una guerra, junto a Estados Unidos, contra la República Islámica de Irán que justifica con distintos objetivos: tumbar el régimen de los ayatolás, en lo político, y desarmar la fuerza de misiles balísticos y nuclear del país, en lo militar.

Después de que en la primera jornada de la guerra se confirmara la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, Hizbulá se incorporó a la escalada (que ya se había extendido a numerosos países vecinos de Irán) y atacó en represalia por ello el norte de Israel.

En Irán, al menos 1.332 civiles iraníes han muerto en el conflicto, mientras que los ataques de la República Islámica a Israel se han cobrado la vida de diez personas.

En el Líbano los muertos superan los 200, mientras que al menos 41 personas perdieron la vida en la noche del viernes al sábado durante una incursión del Ejército de Israel en la aldea de Nabi Chit, en el Valle de la Bekaa. EFE

